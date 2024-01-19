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Последствия снегопада в Рязани. Что происходит в городе 19 января

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В пятницу, 19 января, Рязань борется с последствиями снегопада.

С утра в городе наблюдаются большие пробки, движение на дорогах серьёзно затруднено.

Люди активно делятся наблюдениями в социальных сетях. В том числе показана работа коммунальных служб по уборке. Снега впало много, требуется время для уборки. 

Кроме того, жизнь рязанцам осложняет погода: сейчас на улице потеплело, на дорогах лёд.

По поручению Виталия Артемова созданы городские чаты по уборке города. Жители могут оперативно направить обращения в Telegram или WhatsApp.

Рязанцы могут оперативно направлять обращения по уборке в городской чат
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