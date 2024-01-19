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За ночь с улиц Рязани вывезли 4372 кубометра снега

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В ночь с 18 на 19 января Дирекция благоустройства и подрядные организации вывезли с городских улиц 4372 кубических метров снега, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Ночью дороги обрабатывали с помощью комбинированных дорожных машин. Работы проводили во всех районах города. Использовано 14 тонн реагента и 166 кубических метров песко-соляной смеси. Подрядчики выполняли грейдирование второстепенных улиц и дорог в частном секторе. В ночь с пятницы на субботу работы будут продолжены.

Дирекция благоустройства города подметала тротуары с помощью тракторов-щеток на площади Победы, Касимовском шоссе, на улицах Новая, Новоселов, Юбилейная, Гагарина, Дзержинского, Вокзальная и других. В работам также привлекали наемную технику.

Днем 19 января продолжается обработка дорог от возникающей скользкости. В городе работают 14 комбинированных дорожных машин. Во всех районах вручную и при помощи спецтехники посыпают тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы.

Дирекция благоустройства просит с пониманием отнестись к проводимым работам и не препятствовать движению спецтехники.

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