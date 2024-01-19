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За 14 часов в Рязани выпало 18 мм. осадков при месячной норме в 38

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За 14 часов в Рязани выпало 18 мм. осадков при месячной норме в 38 мм, сообщил ВКонтакте мэр города Виталий Артёмов. 

По прогнозам синоптиков днём осадки не прекратятся — мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололёд.

Все городские службы переведены в усиленный режим.

— Поручил создать для горожан чат в мессенджерах для оперативного реагирования, — написал Артёмов.

— Префекты, каждый в своём районе, сейчас отрабатывают вопросы уборки территорий со старшими домов, руководителями ТОС и управляющими компаниями.

Благодарю руководителей предприятий и организаций, которые сейчас помогают нам устранять последствия стихии.

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