За 14 часов в Рязани выпало 18 мм. осадков при месячной норме в 38 мм, сообщил ВКонтакте мэр города Виталий Артёмов.
По прогнозам синоптиков днём осадки не прекратятся — мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололёд.
Все городские службы переведены в усиленный режим.
— Поручил создать для горожан чат в мессенджерах для оперативного реагирования, — написал Артёмов.
— Префекты, каждый в своём районе, сейчас отрабатывают вопросы уборки территорий со старшими домов, руководителями ТОС и управляющими компаниями.
Благодарю руководителей предприятий и организаций, которые сейчас помогают нам устранять последствия стихии.