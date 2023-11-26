Усадьбу Кастрова в Касимове продают за 45 млн рублей

На сайте Авито выставлена на продажу усадьба Кастрова в Касимове. За лот просят 45 млн рублей.
Здание на улице Набережная, 77 предлагается использовать под гостиницу и глэмпинг. Также продаётся земельный участок на берегу реки с возможностью разместить собственный пирс.
13 ноября в объявление добавили информацию о возможности получить кредит под 4% годовых на восстановление объекта культурного наследия.
По данным продавца, объект куплен с муниципальных торгов, чист по всем документам. Продаётся, чтобы получить деньги на другой проект.
В мае 2022 года объект продавали за 35 млн рублей.