Усадьбу Кастрова в Касимове продают за 45 млн рублей

На сайте Авито выставлена на продажу усадьба Кастрова в Касимове. За лот просят 45 млн рублей.

Здание на улице Набережная, 77 предлагается использовать под гостиницу и глэмпинг. Также продаётся земельный участок на берегу реки с возможностью разместить собственный пирс.

— Пo трем существующим корпусам проведены внешние работы по фасадам… Очень логичный замкнутый контур получается, — говорится в объявлении.

13 ноября в объявление добавили информацию о возможности получить кредит под 4% годовых на восстановление объекта культурного наследия.

По данным продавца, объект куплен с муниципальных торгов, чист по всем документам. Продаётся, чтобы получить деньги на другой проект.

В мае 2022 года объект продавали за 35 млн рублей.