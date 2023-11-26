Воскресенье, 26 ноября, 2023
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Усадьбу Кастрова в Касимове продают за 45 млн рублей

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
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На сайте Авито выставлена на продажу усадьба Кастрова в Касимове. За лот просят 45 млн рублей.

Здание на улице Набережная, 77 предлагается использовать под гостиницу и глэмпинг. Также продаётся земельный участок на берегу реки с возможностью разместить собственный пирс.

— Пo трем существующим корпусам проведены внешние работы по фасадам… Очень логичный замкнутый контур получается, — говорится в объявлении.

13 ноября в объявление добавили информацию о возможности получить кредит под 4% годовых на восстановление объекта культурного наследия.

По данным продавца, объект куплен с муниципальных торгов, чист по всем документам. Продаётся, чтобы получить деньги на другой проект.

В мае 2022 года объект продавали за 35 млн рублей.

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