В Касимове продают старинную усадьбу Кастровых за 35 млн рублей

В Касимове выставили на продажу усадьбу Кастровых XIX века. Объявление появилось на сайте «Авито» 26 мая.

Цена за 3-этажное здание площадью 802 квадратных метра на участке 64 соток — 35 млн рублей. Сумма, как заверяет продавец, обсуждаема.

«Знаменитая Усадьба Кастрова — замечательный образец архитектуры XIX века,построенный в 1844 году по проекту И.С.Гагина. Включает в себя несколько флигелей и центральное здание», — говорится в описании объявления.

Продавец отмечает, что на некоторой части объектов проведены противоаварийные и реставрационные работы. Также имеется полный комплект документов, утвержденный проект реставрации.

Усадьба Кастровых является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Avito.ru