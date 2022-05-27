В Касимове продают старинную усадьбу Кастровых за 35 млн рублей

В Касимове выставили на продажу усадьбу Кастровых XIX века. Объявление появилось на сайте «Авито» 26 мая.
Цена за 3-этажное здание площадью 802 квадратных метра на участке 64 соток — 35 млн рублей. Сумма, как заверяет продавец, обсуждаема.
Продавец отмечает, что на некоторой части объектов проведены противоаварийные и реставрационные работы. Также имеется полный комплект документов, утвержденный проект реставрации.
Усадьба Кастровых является объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: Avito.ru