12.8 C
Рязань
Пятница, 27 мая, 2022

В Касимове продают старинную усадьбу Кастровых за 35 млн рублей

spot_img
Александр Ильин
Александр Ильин

В Касимове продают старинную усадьбу Кастровых за 35 млн рублей

В Касимове выставили на продажу усадьбу Кастровых XIX века. Объявление появилось на сайте «Авито» 26 мая.

Цена за 3-этажное здание площадью 802 квадратных метра на участке 64 соток — 35 млн рублей. Сумма, как заверяет продавец, обсуждаема.

«Знаменитая Усадьба Кастрова — замечательный образец архитектуры XIX века,построенный в 1844 году по проекту И.С.Гагина. Включает в себя несколько флигелей и центральное здание», — говорится в описании объявления.

Продавец отмечает, что на некоторой части объектов проведены противоаварийные и реставрационные работы. Также имеется полный комплект документов, утвержденный проект реставрации.

Усадьба Кастровых является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Avito.ru

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7