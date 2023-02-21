Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Дело об убийстве студентки РГУ передали в суд

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Уроженца Захаровского района будут судить за убийство студентки Рязанского госуниверситета. Подробности произошедшего напомнили в СУ СКР по Рязанской области.

Железнодорожный МСО Рязани СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении уроженца Захаровского района 2000 года рождения по обвинению в убийстве. Как установили следователи, в ночь на 3 ноября 2022 года парень находился в гостях у девушки, с которой ранее состоял в близких отношениях. В ходе ссоры обвиняемый задушил хозяйку квартиры, спрятал тело в диван и скрылся с места преступления.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и 19 ноября 2022 года задержали в Воронеже, где он скрывался от правосудия. Мужчину доставили в Рязань и по ходатайству следователя заключили под стражу.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в убийстве девушки в полном объёме и подробно рассказал, как всё произошло.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

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