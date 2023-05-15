Уроженец Рязани Захар Прилепин рассказал о возможных причинах покушения на него

Писатель Захар Прилепин, проходящий лечение в Нижнем Новгороде, рассказал ИА «Время Н» о своём состоянии и возможных причинах покушения на него. Захар чудом остался жив после подрыва его машины на противотанковой мине. Сейчас он чувствует себя довольно бодро и письменно ответил на вопросы для СМИ медиахолдинга ННТВ.
У писателя оказалось множество переломов, ушибы и внутренние травмы, не только на ногах. Захар Прилепин поблагодарил губернатора Глеба Никитина: за 16 минут пострадавшего вывезли на вертолёте, а уже через полчаса сильнейшие медики оперировали Захара с контролем из Москвы.
Захар Прилепин – человек с опытом с передовой, офицер-контрактник Росгвардии. Нынешнее покушение на писателя – уже не первое.
Рассказал Захар Прилепин о том, что его волнует.
Напомним: взрыв автомобиля Захара Прилепина произошёл 6 мая. Охранник писателя Александр Шубин погиб.