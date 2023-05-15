Уроженец Рязани Захар Прилепин рассказал о возможных причинах покушения на него

Писатель Захар Прилепин, проходящий лечение в Нижнем Новгороде, рассказал ИА «Время Н» о своём состоянии и возможных причинах покушения на него. Захар чудом остался жив после подрыва его машины на противотанковой мине. Сейчас он чувствует себя довольно бодро и письменно ответил на вопросы для СМИ медиахолдинга ННТВ.

Захар Прилепин: «Много хороших людей у нас. Соседи молодцы. Дети соседские подбежали, не испугались. Вытащили меня из почтии распавшейся от взрыва машины, поили, грели. Нашлась медсестра, вколола, что у неё было. Соседи чудом нашли мой телефон в салоне. Я набрал, кого смог»

У писателя оказалось множество переломов, ушибы и внутренние травмы, не только на ногах. Захар Прилепин поблагодарил губернатора Глеба Никитина: за 16 минут пострадавшего вывезли на вертолёте, а уже через полчаса сильнейшие медики оперировали Захара с контролем из Москвы.

Захар Прилепин – человек с опытом с передовой, офицер-контрактник Росгвардии. Нынешнее покушение на писателя – уже не первое.

Захар Прилепин: «С начала СВО и с тех пор, как летом 2023 года мы начали с полковником армии ДНР Сергеем «Французом» Завдовеевым создавать батальон «Оплот», СБУ тут же, уверен, ввели и меня, и его в разработку. Об этом наши спецслужбы мне и моей команде не раз сообщали»

Рассказал Захар Прилепин о том, что его волнует.

Захар Прилепин: «Мои боевые товарищи едва ли нуждаются в моих советах и напутствиях. Русского солдата и так не запугать. Меня куда острее волнует, что пока у одной части России идёт немыслимое противостояние, у других — подготовка к отпуску, вообще исключающая весь этот кошмар. Но война не может идти только у вдов и сирот. Война — общий крест»

Напомним: взрыв автомобиля Захара Прилепина произошёл 6 мая. Охранник писателя Александр Шубин погиб.