Вторник, 3 октября, 2023
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Урожай зерна в 2023 году стал одним из рекордных в истории Рязанской области

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Фото: Кирилл Островский, Минсельхоз Рязанской области

В ходе кампании было получено 2,6 миллионов тонн зерна, что стало одним из рекордных значений в истории Рязанской области.

По состоянию на 3 октября в регионе обмолочено 97% площадей, сообщает правительство Рязанской области. Сейчас аграрии начали уборку кукурузы на зерно.

На 62% площадей были убраны подсолнечник, соя и лен, продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта.

В регионе получено 9,4 тысячи тонн капусты, моркови, столовой свеклы, огурцов, кабачков и салатов, 164 тысячи тонн корнеплодов сахарной свеклы.

Завершается сев озимых: зерновые и масличные культуры посеяны на площади 337 тысяч гектаров.

Близится к окончанию процесс заготовки кормов для животных: запасено 1,38 миллионов тонн силоса, сенажа и сена, что на 14% превышает план.

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