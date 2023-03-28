Вторник, 28 марта, 2023
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Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 18 сантиметров

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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Информация о прохождении весеннего половодья на территории Рязанской области по состоянию на 17:00 28 марта 2023 года от регионального ГУ МЧС России.

За сутки в черте города Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 18 сантиметров и составляет 460 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

На сегодняшний день остаются подтопленными 17 низководных мостов; 5 участков дороги; 28 приусадебных участков.

Водой отрезаны 12 населенных пунктов. На территории Рязанской области организовано 7 лодочных переправ.

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