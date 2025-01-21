Вторник, 21 января, 2025
-4.7 C
Рязань
Денис Полуэктов, фото: Почта России
Экономика и бизнесГлавные новости

Управление федеральной почтовой связи Рязанской области возглавил Денис Полуэктов

Алексей Самохин

Денис Полуэктов стал директором Рязанского управления Почты России. Ранее он занимал руководящие позиции в банковской сфере, сообщает пресс-служба АО «Почта России».

Приоритетными задачами нового руководителя станут модернизация почтовых отделений, внедрение новых цифровых сервисов, работа с маркетплейсами и крупными корпоративными клиентами, создание продуктовых решений для бизнеса, развитие коммерческих направлений и адаптация традиционных почтовых сервисов под современные потребности клиентов.

Денис Игоревич родился в 1987 году в Рязани. Имеет экономическое образование. Более семи лет работал в банковской сфере на руководящих должностях.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.