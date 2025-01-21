Управление федеральной почтовой связи Рязанской области возглавил Денис Полуэктов

Денис Полуэктов стал директором Рязанского управления Почты России. Ранее он занимал руководящие позиции в банковской сфере, сообщает пресс-служба АО «Почта России».

Приоритетными задачами нового руководителя станут модернизация почтовых отделений, внедрение новых цифровых сервисов, работа с маркетплейсами и крупными корпоративными клиентами, создание продуктовых решений для бизнеса, развитие коммерческих направлений и адаптация традиционных почтовых сервисов под современные потребности клиентов.

Денис Игоревич родился в 1987 году в Рязани. Имеет экономическое образование. Более семи лет работал в банковской сфере на руководящих должностях.