Уникальный фармацевтический производственный комплекс будет построен в Рязанской области

18 мая в Скопинском районе началось строительство уникального для России фармацевтического предприятия ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» по производству субстанций и препаратов плазмы крови человека. В торжественной церемонии закладки первого камня завода – крупнейшего в регионе инвестиционного проекта – приняли участие зампред регионального правительства Валентин Завалев, генеральный директор компании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эндрю Смит, генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин, глава администрации Скопинского района Александр Боков.

«Строительство производственного комплекса ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» – один из крупнейших инвестиционных проектов, сопровождаемых Корпорацией развития Рязанской области, – отметил гендиректор Вячеслав Несин. – Объем инвестиций по нему составляет свыше 5 млрд рублей в рамках СПИК. И это был один из самых тернистых «клиентских путей», который инвестор и специалисты Корпорации преодолели с момента запуска проекта. В течение нескольких лет велось плотное взаимодействие с областным правительством и районной администрацией. Этап застройки стал его логичным итогом».

На территории фармацевтического комплекса площадью более 32 тыс. кв. метров будут расположены производственные помещения, включающие зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовой продукции, лабораторный комплекс, состоящий из аналитической, микробиологической лабораторий и лаборатории входного контроля, административный комплекс, вспомогательные, инженерные и технические сооружения.

По словам Эндрю Смита, предприятие «однозначно станет одним из лидеров в фармацевтической отрасли как единственное в своем роде в России», а такой масштабный проект для региона – это не только создание около 400 рабочих мест, но и вклад в развитие Скопинского района, который включает в себя строительство дорог, школы, детского сада, модернизацию коммунальной инфраструктуры. Особую благодарность за поддержку он выразил региональному правительству, администрации Скопинского района, а также Корпорации развития Рязанской области, специалисты которой помогали компании в течение всего процесса реализации проекта, начиная с выбора строительной площадки и заканчивая решением любых текущих проблем.

Реализация инвестпроекта компании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» началась в 2017 году с выбора подходящей площадки для локализации производства на территории Скопинского района Рязанской области. Вторым этапом работы стало подписание в 2018 году специального инвестиционного контракта (СПИК) между Минпромторгом России, Правительством Рязанской области, инвестором ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и привлеченными лицами – АО «Фармимэкс» и ООО «Скопинфарм». Соглашение дало возможность запустить масштабный проект по локализации в России промышленного производства полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, в том числе не имеющих аналогов, производимых на территории Российской Федерации, с использованием плазмы, собранной у российских доноров. Эти медикаменты являются особым классом лекарственных средств и используются в трех терапевтических областях: гематология, иммунотерапия и интенсивная терапия. Зачастую эта группа препаратов является единственно возможным вариантом поддержания жизни и здоровья пациентов, имеющих нарушения свертываемости крови или другие тяжелые заболевания.

На протяжении 2019 года представители инвестора занимались оформлением разрешительной документации (экологические, геологические изыскания, историко-культурная экспертиза, договоры на техприсоединение к инженерным коммуникациям, разработка ПСД, оформление разрешения на строительство). В 2020 году начались подготовительные земляные работы для последующего строительства.

Сегодня компания выбрала нового генерального подрядчика, а также проработала различные варианты обновленных технологических схем. Это позволило ускорить работы по строительству административного и производственного корпусов. Предварительная дата ввода нового фармацевтического предприятия в эксплуатацию – начало 2026 года. Уже сегодня компания начала разрабатывать стратегию привлечения высококвалифицированных кадров для будущего предприятия, в том числе из рязанского медуниверситета. Эндрю Смит выразил надежду на плодотворное сотрудничество с вузом в вопросе подготовки профильных специалистов.