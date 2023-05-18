Уникальный фармацевтический производственный комплекс будет построен в Рязанской области

18 мая в Скопинском районе началось строительство уникального для России фармацевтического предприятия ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» по производству субстанций и препаратов плазмы крови человека. В торжественной церемонии закладки первого камня завода – крупнейшего в регионе инвестиционного проекта – приняли участие зампред регионального правительства Валентин Завалев, генеральный директор компании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эндрю Смит, генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин, глава администрации Скопинского района Александр Боков.
На территории фармацевтического комплекса площадью более 32 тыс. кв. метров будут расположены производственные помещения, включающие зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовой продукции, лабораторный комплекс, состоящий из аналитической, микробиологической лабораторий и лаборатории входного контроля, административный комплекс, вспомогательные, инженерные и технические сооружения.
По словам Эндрю Смита, предприятие «однозначно станет одним из лидеров в фармацевтической отрасли как единственное в своем роде в России», а такой масштабный проект для региона – это не только создание около 400 рабочих мест, но и вклад в развитие Скопинского района, который включает в себя строительство дорог, школы, детского сада, модернизацию коммунальной инфраструктуры. Особую благодарность за поддержку он выразил региональному правительству, администрации Скопинского района, а также Корпорации развития Рязанской области, специалисты которой помогали компании в течение всего процесса реализации проекта, начиная с выбора строительной площадки и заканчивая решением любых текущих проблем.
Реализация инвестпроекта компании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» началась в 2017 году с выбора подходящей площадки для локализации производства на территории Скопинского района Рязанской области. Вторым этапом работы стало подписание в 2018 году специального инвестиционного контракта (СПИК) между Минпромторгом России, Правительством Рязанской области, инвестором ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и привлеченными лицами – АО «Фармимэкс» и ООО «Скопинфарм». Соглашение дало возможность запустить масштабный проект по локализации в России промышленного производства полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, в том числе не имеющих аналогов, производимых на территории Российской Федерации, с использованием плазмы, собранной у российских доноров. Эти медикаменты являются особым классом лекарственных средств и используются в трех терапевтических областях: гематология, иммунотерапия и интенсивная терапия. Зачастую эта группа препаратов является единственно возможным вариантом поддержания жизни и здоровья пациентов, имеющих нарушения свертываемости крови или другие тяжелые заболевания.
На протяжении 2019 года представители инвестора занимались оформлением разрешительной документации (экологические, геологические изыскания, историко-культурная экспертиза, договоры на техприсоединение к инженерным коммуникациям, разработка ПСД, оформление разрешения на строительство). В 2020 году начались подготовительные земляные работы для последующего строительства.
Сегодня компания выбрала нового генерального подрядчика, а также проработала различные варианты обновленных технологических схем. Это позволило ускорить работы по строительству административного и производственного корпусов. Предварительная дата ввода нового фармацевтического предприятия в эксплуатацию – начало 2026 года. Уже сегодня компания начала разрабатывать стратегию привлечения высококвалифицированных кадров для будущего предприятия, в том числе из рязанского медуниверситета. Эндрю Смит выразил надежду на плодотворное сотрудничество с вузом в вопросе подготовки профильных специалистов.