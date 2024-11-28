«Унесла эту тайну в могилу»: под Екатеринбургом похоронили зверски убитую девушку

В четверг в селе Косулино под Екатеринбургом похоронили зверски убитую Юлию Плотникову, пишет E1.RU.
Зверское убийство произошло 23 ноября. Злоумышленником оказался Аркадий Писков бывшей муж сестры покойной. Мужчина напал на нее с ножом около дома.
Погибшая не успела создать свою семью — у нее не было ни мужа, ни детей.
Убийца девушки сейчас в СИЗО, он пробудет там минимум до 23 января, пока идет следствие.
Писков признал вину, он рассказал, что зарезал жертву во время конфликта. Он перерезал ей горло, а после этого нанес еще несколько ножевых ударов в шею и скрылся с места убийства.