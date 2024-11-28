Четверг, 28 ноября, 2024
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«Унесла эту тайну в могилу»: под Екатеринбургом похоронили зверски убитую девушку

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В четверг в селе Косулино под Екатеринбургом похоронили зверски убитую Юлию Плотникову, пишет E1.RU.

Зверское убийство произошло 23 ноября. Злоумышленником оказался Аркадий Писков бывшей муж сестры покойной. Мужчина напал на нее с ножом около дома.

«За что Аркаша с ней так, я не знаю. Эту тайну Юлька унесла с собой в могилу», — рассказала ее родственница Валентина Николаевна.

Погибшая не успела создать свою семью — у нее не было ни мужа, ни детей.

«Говорят, голоса какие-то у него были, звуки. У нормального человека такого не будет», — предположил один из знакомых Юлии.

Убийца девушки сейчас в СИЗО, он пробудет там минимум до 23 января, пока идет следствие.

Писков признал вину, он рассказал, что зарезал жертву во время конфликта. Он перерезал ей горло, а после этого нанес еще несколько ножевых ударов в шею и скрылся с места убийства.

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