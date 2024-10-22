Вторник, 22 октября, 2024
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Умерла французская актриса Кристин Буассон, снимавшаяся в фильме «Эммануэль»

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Алексей Самохин

21 октября в Париже скончалась французская актриса Кристин Буассон, ей было 68 лет. О ее смерти сообщила дочь, Джульетта.

По данным Paris Match, актриса боролась с заболеванием легких, которое, по словам врачей, стало причиной ее смерти. Также у нее был диагностирован рак желудка.

Буассон начала свою карьеру как модель. Когда девушке было 17 лет, ее заметил режиссер фильма «Эммануэль». В этой картине она сыграла роль Мари-Анж.

После успешного дебюта актриса получила множество новых предложений и снялась в таких известных фильмах, как «Улица Варвара», «Идентификация женщины», «Здравствуй, грусть», «Подруги моей жены» и «Манипуляция».

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