Умерла девушка, жестоко избитая месяц назад в Челябинской области

В Челябинской области скончалась избитая мужчиной девушка. Причиной расправы стал отказ заняться с ним сексом, пишет Baza.

Избиение произошло в Троицке в ночь с 10 на 11 сентября. Девушка была в баре с друзьями, там познакомилась с 37-летним Дмитрием. Под утро Юля собиралась вызвать такси, чтобы ехать домой, но у неё сел телефон. Новый знакомый предложил зайти к нему домой, зарядить гаджет.

Когда пара оказалась в квартире, хозяин стал приставать к гостье, предлагая интим. Получив отказ, мужчина пришёл в ярость и жестоко избил девушку. Избиение продолжалось около часа, пока не вмешались услышавшие шум соседи.

После этого Юля с трудом дошла до дома подруги, которая немедленно вызвала врачей и полицию.

Долгое время выжившая чудом девушка находилась в больнице, шла на поправку, но утром 11 октября у нее открылось внутреннее кровотечение. Пациентка скончалась.

Дмитрия задержали сразу после нападения, теперь статью должны переквалифицировать на более тяжкую.