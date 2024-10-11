Пятница, 11 октября, 2024
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Умерла девушка, жестоко избитая месяц назад в Челябинской области

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Алексей Самохин
Новости мира
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В Челябинской области скончалась избитая мужчиной девушка. Причиной расправы стал отказ заняться с ним сексом, пишет Baza.

Избиение произошло в Троицке в ночь с 10 на 11 сентября. Девушка была в баре с друзьями, там познакомилась с 37-летним Дмитрием. Под утро Юля собиралась вызвать такси, чтобы ехать домой, но у неё сел телефон. Новый знакомый предложил зайти к нему домой, зарядить гаджет. 

Когда пара оказалась в квартире, хозяин стал приставать к гостье, предлагая интим. Получив отказ, мужчина пришёл в ярость и жестоко избил девушку. Избиение продолжалось около часа, пока не вмешались услышавшие шум соседи. 

После этого Юля с трудом дошла до дома подруги, которая немедленно вызвала врачей и полицию. 

Долгое время выжившая чудом девушка находилась в больнице, шла на поправку, но утром 11 октября у нее открылось внутреннее кровотечение. Пациентка скончалась. 

Дмитрия задержали сразу после нападения, теперь статью должны переквалифицировать на более тяжкую. 

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