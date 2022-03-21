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Понедельник, 21 марта, 2022

Умер Юз Алешковский

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Умер Юз Алешковский

7info

Российский писатель, поэт Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС.

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О смерти Алешковского рассказал медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

По информации Википедии, Алешковский скончался 21 марта в Тампе. В США поэт жил с 1979 года.

Умер Юз Алешковский
Автор: Алексей Балакин — собственная работа, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10268405

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