Умер Юз Алешковский

Российский писатель, поэт Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС.

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О смерти Алешковского рассказал медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

По информации Википедии, Алешковский скончался 21 марта в Тампе. В США поэт жил с 1979 года.