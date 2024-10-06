Умер актёр Андрей Неретин, исполнивший роль «депутата Наливкина»

В возрасте 48 лет ушёл из жизни актёр Андрей Неретин, известный по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина, главы исполнительного комитета Уссурийского района. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, актёр скончался прошлой ночью в больнице. Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб.

Неретин в последнее время боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем. В июле ему провели операцию по замене тазобедренного сустава, после которой он долго восстанавливался, сначала передвигаясь на костылях, затем с тростью. Несмотря на недавний микроинсульт, актёр шёл на поправку и не жаловался на здоровье, однако внезапное ухудшение самочувствия вчера привело к экстренной госпитализации.

Андрей Неретин получил известность благодаря комедийной роли депутата Наливкина. В последние месяцы актёр не участвовал в съёмках, что сильно его расстраивало. К тому же он столкнулся с финансовыми трудностями — друзья помогали с жильём и оплатой операции.

По словам близких, актёр пытался вести трезвый образ жизни, но недавние обвинения в отношении членов его команды, которых подозревали в хулиганстве и изготовлении взрывчатых веществ, выбили его из колеи. Неретин снова начал пить, что усугубило его состояние.

Незадолго до трагедии актёр получил предложение сняться в новом триллере, съёмки которого планировались во Владивостоке. Сценарий фильма включал сюжет о группе друзей, отправившихся на остров, где происходит череда драматических событий. Неретин был рад возможности вернуться к съёмкам, и это стало для него источником вдохновения.

Однако актёр вновь ушёл в запой, что привело к резкому ухудшению его здоровья. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Сейчас его друзья и близкие собирают деньги на похороны.