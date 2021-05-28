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Пятница, 28 мая, 2021
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Ульяновец нанес подруге сто смертельных ударов из жажды мести

Никита Брыкин
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Суд вынес приговор жителю Ульяновска, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, пишет портал «Ульяновск Экспресс».

Инцидент произошел 15 января в одном из домов в 3-м переулке Маяковского. По версии следствия, потерпевшая принимала участие в застолье. В разгар веселья она поругалась с хозяином жилища.

Злоумышленник, движимый местью, нанес жертве руками более ста ударов по различным частям тела. В итоге женщина скончалась в больнице.

В итоге мужчину приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

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