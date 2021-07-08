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Четверг, 8 июля, 2021
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Ульяновцы жалуются на огромные очереди из-за нехватки врачей

Никита Брыкин
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Жители Ульяновска рассказали в соцсетях об огромных очередях в городской поликлинике №4, пишет «Мозаика».

По словам горожан, на всю больницу работают лишь два участковых врачей. Утверждается, что остальные медработники занимаются вакцинацией населения. В итоге в коридорах образовались толпы людей.

«Угораздило попасть в 4 поликлинику города Ульяновска», – жалуется автор публикации.

В посте говорится, что в очереди вынуждены стоять и больные, и здоровые. При этом многие ульяновцы находились в медучреждении без защитных масок

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