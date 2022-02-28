Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией

Делегация из Украины прибыла к месту проведения переговоров с представителями Российской Федерации. Переговоры пройдут в Гомельской области республики Беларусь, украинцы прибыли туда на вертолётах, передаёт РИА Новости.
Всего из Киева направлены на переговоры два вертолёта. В состав делегации вошли:
- министр обороны Алексей Резников;
- глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия;
- замглавы МИД Николай Точицкий;
- советник главы офиса президента Михаил Подоляк;
- депутат Верховной Рады Рустем Умеров;
- первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
О встрече представители РФ и Украины договорились накануне. Президент Владимир Зеленский до этого заявлял, что «не очень верит» в положительный исход переговоров.