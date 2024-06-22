Суббота, 22 июня, 2024

Украинцам предложили вернуть рабовладельческий строй

Автор: 7info

Опубликовано

Фото с сайта Pixabay.com

Военкор Александр Коц предложил возродить на Украине рабовладельческий строй. Пост он опубликовал в телеграм-канале.

— Возвращайте уже рабовладельческий строй, к чему эти полумеры? На Западе поймут и простят, — написал Коц.

Так военкор прокомментировал информацию о возможном повышении налогов на Украине. О неизбежности этого шага предупредил председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Украинский политик считает, что проблемы с бюджетом будут не только из-за больших расходов на армию, но и из-за неопределённости с западной финансовой помощью. Повышение налогов он назвал радикальным.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Жители Рыбного пожаловались на ржавую воду

Новости Рязани
Пост опубликовала группа «Типичное Рыбное».

Днём в воскресенье в Рязани ожидается +20…+25 °С

Новости Рязани
Ветер будет дуть с северо-запада, ночью со скоростью 2-7 метров в секунду, днём — 4-9 метров в секунду.

Спека луганского рязанца

Акценты
Уже порядка восьми лет писатель и блогер Дмитрий Юдкин, уроженец станицы Луганская Луганской области,  занимается литературным творчеством в Рязани.

Разыскиваются очевидцы двух ДТП в Рязани

Новости Рязани
Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев дорожно-транспортных происшествий.

Юрист рассказал, от кого зависит отправка Ефремова на СВО

Новости Рязани
В любом случае окончательное решение будет за самим Ефремовым.