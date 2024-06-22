Украинцам предложили вернуть рабовладельческий строй

Военкор Александр Коц предложил возродить на Украине рабовладельческий строй. Пост он опубликовал в телеграм-канале.

— Возвращайте уже рабовладельческий строй, к чему эти полумеры? На Западе поймут и простят, — написал Коц.

Так военкор прокомментировал информацию о возможном повышении налогов на Украине. О неизбежности этого шага предупредил председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Украинский политик считает, что проблемы с бюджетом будут не только из-за больших расходов на армию, но и из-за неопределённости с западной финансовой помощью. Повышение налогов он назвал радикальным.