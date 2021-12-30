Уход Ельцина в отставку и штурм Грозного: что произошло 31 декабря

7info представляет обзор событий разных лет, произошедших 31 декабря.

Вынесен смертный приговор Емельяну Пугачёву

20 (31) декабря 1774 года завершился судебного процесс над участниками Пугачёвского восстания. Вынесен смертный приговор Емельяну Пугачёву, Максиму Шигаеву и другим.

31 декабря утром в суд был доставлен Пугачёв. Стоя на коленях, он ответил на заготовленные вопросы о признании своих преступлений, после чего суд принял решение: «Емельку Пугачёва четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь».

Первая чеченская война: российские войска начали штурм Грозного

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31 декабря 1994 на 1 января 1995 года чеченское ополчение разгромило штурмующую город Грозный российскую армию. За двое суток боев потери россиян убитыми и пропавшими без вести составили свыше 1500 человек, а также 2 500 раненых.

Борис Ельцин ушёл в отставку с поста президента Российской Федерации

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России. Временно исполняющим обязанности президента был назначен действовавший председатель правительства России Владимир Путин, победивший на досрочных президентских выборах в марте 2000 года.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

31 декабря 2018 года в 6:02 по местному времени (4:02 по московскому) на втором этаже в 315 квартире десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса взорвался бытовой газ. В результате взрыва частично обрушился подъезд № 7 и погибли 39 человек.