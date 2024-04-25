Четверг, 25 апреля, 2024

Ухажер из приложения для знакомств оказался серийным маньяком

Автор: powder

Опубликовано

Кавалером жительницы Москвы из приложения для знакомств оказался серийный маньяк, который изнасиловал и жестоко убил жертву, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 43-летний мужчина появился в жизни 60-летней кладовщицы прошлым летом. При этом супруг не был против их отношений.

В конце ноября ухажер пригласил женщину на дачу в Новой Москве. Вскоре она пропала без вести. Злоумышленника удалось задержать лишь спустя полгода.

Выяснилось, что он закопал тело на даче, а улики умело скрывал все это время.

По данным СМИ, в 2006 году маньяк зарезал трех человек, в том числе женщину с ребенком. Он вышел на свободу весной 2023 года.

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