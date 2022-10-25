Уфимцы рассказали об «очень странной» ситуации на границе с Казахстаном

Недавно выехавшие в Казахстан жители Уфы охарактеризовали ситуацию на границе, пишет UfaTime.ru.

По словам одной из девушек, которая въехала в соседнюю страну 22 октября, сейчас очередей на пограничном пункте нет.

«Наслушалась рассказов, что люди часами стояли на холоде, а в итоге мы прошли за 10 минут. Даже сумки никто не досматривал, очень странно», – призналась россиянка.

Другой молодой человек рассказал, что сейчас такси из Уфы в Казахстан выезжают каждый час. Если в конце сентября таксисты довозили только до границы и отказывались везти дальше из-за больших очередей, то сейчас ситуация изменилась.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram