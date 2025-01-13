Учёные рассказали, сколько раз надо заниматься сексом мужчинам

Мужчинам для поддержания здоровья сердца рекомендуется заниматься сексом дважды в неделю. Оптимальное количество половых контактов назвали эксперты в публикации издания Metro, пишет Lenta.ru.

По мнению ученых, мужчине в среднем необходимо иметь 103 половых акта в год, что соответствует примерно двум занятиям сексом в неделю. При этом даже один регулярный половой акт в неделю может оказывать благоприятное воздействие на здоровье, отметил доктор Лоуренс Каннингем.

«Во время секса учащается пульс и улучшается кровообращение, что сравнимо с тренировкой средней интенсивности. К тому же интимная близость способствует снижению стресса, что крайне важно для поддержания здоровья сердца», — объяснил он.

Доктор Каннингем подчеркнул, что сексуальная активность помогает укреплять эмоциональную связь с партнером, снижать уровень тревожности и улучшать общее самочувствие, что в конечном итоге положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

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Результаты последних исследований показывают, что слишком редкая сексуальная активность — менее 12 раз в год — или, напротив, слишком частая, например, более одного раза в день, может нанести вред сердцу. Высокий уровень аэробной нагрузки при чрезмерной активности может нейтрализовать большую часть пользы для здоровья, которая обычно наблюдается при умеренных уровнях физической активности.