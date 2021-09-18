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Суббота, 18 сентября, 2021
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Учитель предупредил о ловушке при сдаче ЕГЭ по обществознанию

7info
Учитель предупредил о ловушке при сдаче ЕГЭ по обществознанию

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Многие школьники выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание, считая предмет лёгким. Но это совсем не так, заявил URA.RU учитель русского языка и права школы «Интеллектуал» Всеволод Луховицкий.

Главная проблема — написание эссе, считает преподаватель. В школьной программе нет обязательного обучения написанию таких текстов. Считается, что ученик должен научиться этому сам. Кого-то учат учителя, кто-то узнаёт тонкости, занимаясь с репетитором. Но писать эссе умеют не все. В результате выпускники получают не самые высокие баллы.

Начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ Андрей Лукутин подтвердил, что обществознание популярный предмет для сдачи ЕГЭ. С ним принимают во многие вузы.

Лукутин считает, что задания экзамена сейчас стали пусть и сложнее, но более понятны. Провальные вопросы, которые включили неизвестно зачем, встречаются реже.

— Каждый предмет сложен для тех, кто его не знает, — заключил эксперт.

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