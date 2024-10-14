Понедельник, 14 октября, 2024
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Ученые выявили «гены стройности», влияющие на скорость похудения

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Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Исследования ученых из Эссекского университета показали, что способность быстро сбрасывать вес может быть связана с генетикой. 

Как сообщает «Доктор Питер», в ходе эксперимента с участием 38 добровольцев ученые выявили 14 генов, которые способствуют ускоренному похудению. Эти гены помогают организму эффективнее сжигать калории и поддерживать метаболизм на высоком уровне.

Среди наиболее значимых генов, связанных с метаболизмом и питанием, исследователи отметили SOD2, FGF5, CPT1B, а также PARGC1A, который оказался ключевым в процессе потери веса. Носители этих генов сбросили до 5 килограммов за 8 недель, занимаясь спортом по полчаса три раза в неделю и не изменяя привычный рацион. Те же, у кого этих генов не было, в среднем теряли лишь 2 килограмма.

Также учёные отметили важную связь между генами, влияющими на психологическое состояние, и весом. Депрессия и другие психологические проблемы могут замедлять процесс похудения. Например, гены CHRNA5 и VRK2 связаны с эмоциональной сферой, что косвенно влияет на пищевые привычки и набор веса.

Несмотря на генетическую предрасположенность, специалисты подчеркивают важность активного образа жизни и правильного питания для успешного похудения. Гены «стройности» активируются только при соблюдении здорового образа жизни. 

«Без физической активности и корректировки питания даже наличие удачных генов не даст результатов», — комментирует работу учёных эндокринолог Зухра Павлова.

Таким образом, хотя генетика играет значительную роль в процессе похудения, дисциплина в образе жизни остаётся ключевым фактором для поддержания нормального веса и здоровья.

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