Участок Егорьевского шоссе отремонтируют с применением технологии «Суперпэйв»

В этом году участок Егорьевского шоссе в Клепиковском районе отремонтируют с помощью технологии объемного проектирования по методу «Суперпэйв». Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил Минтранс Рязанской области.

Уникальность метода заключается в особой технологии разработки рецепта и применении специальной марки битума. Состав и пропорции компонентов подбираются под актуальные климатические условия и автомобильную нагрузку.

Участок для укладки нового вида асфальта был выбран неслучайно. Егорьевское шоссе связывает Москву и Касимов, имеет высокую интенсивность движения и входит в опорную сеть региона. Применение новой технологии обеспечит более износоустойчивое покрытие и увеличит межремонтные сроки. Технология полностью импортонезависима и подразумевает применение только отечественных материалов.

Кроме того, на объекте укрепят основание дороги методом холодной регенерации, который позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового. Главный плюс технологии — значительное увеличение срока службы дорожных одежд и несущей способности дороги для проезда крупногабаритного транспорта.

Ремонт участка дороги в этом году стал возможен благодаря дополнительной поддержке федерального центра. Ранее объект был включен в план дорожного ремонта на 2023 год.