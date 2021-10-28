Участок дороги в Касимовском районе отремонтируют за 486 миллионов

В Касимовском районе собираются отремонтировать участок дороги. Аукцион по выбору подрядчика размещён на сайте Госзакупок.

Подрядчик проведёт ремонт на дороге от автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» — Погост — Гиблицы — Лубяники — Чарус на участке км 10+000 — 43+547. Длина ремонтируемого участка — 33 километра 547 метров.

Начальная (максимальная) цена контракта — 486 миллионов 157 тысяч 50 рублей.

Ремонтные работы начнутся 1 апреля 2022 года, завершить их должны не позднее 30 октября.