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Вторник, 17 августа, 2021
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Участники «Десантного взвода» совершили тренировочный прыжок

7info
Участники «Десантного взвода» совершили тренировочный прыжок
Фото министерства обороны РФ
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С 22 августа в Рязанской области стартует международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод». Участники состязания провели первую тактическую тренировку, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

16 августа десантники завершили укладку парашютных систем, подготовили их к десантированию, провели предпрыжковую тренировку.

Десантники приехали на площадку Житово под Рязанью, погрузились в вертолёты Ми-8АМТШ, после чего совершили десантирование в составе взвода. После приземления военнослужащие совершили километровый марш-бросок.

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