Четверг, 1 июня, 2023
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Участника СВО из Рязанской области наградили орденом Мужества

7info7

Артиллерист из Рязанской области, проходящий службу в зоне специальной военной операции, награждён орденом Мужества. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Алексей Наумкин — уроженец Александро-Невского района. В зоне СВО он служит с сентября 2022 года. Командир гаубичной батареи постоянно находился на огневых позициях, оказывал первую помощь и эвакуировал раненых, выполнял боевые задачи с риском для жизни на линии соприкосновения. Кроме того, артиллерист не допустил прорыв украинских войск и уничтожил колонну пехоты и бронетехники противника.

К высокой награде лейтенанта Наумкина представил президент Владимир Путин.

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