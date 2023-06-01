Участника СВО из Рязанской области наградили орденом Мужества

Артиллерист из Рязанской области, проходящий службу в зоне специальной военной операции, награждён орденом Мужества. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Алексей Наумкин — уроженец Александро-Невского района. В зоне СВО он служит с сентября 2022 года. Командир гаубичной батареи постоянно находился на огневых позициях, оказывал первую помощь и эвакуировал раненых, выполнял боевые задачи с риском для жизни на линии соприкосновения. Кроме того, артиллерист не допустил прорыв украинских войск и уничтожил колонну пехоты и бронетехники противника.

К высокой награде лейтенанта Наумкина представил президент Владимир Путин.