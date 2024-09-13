Участника «Дома-2» задержали за вымогательство трех миллионов у семьи бойца СВО

В Москве задержали за вымогательство трех миллионов у семьи бойца СВО бывшего участника шоу «Каникулы в Мексике» и «Дом-2 Остров любви» Стаса Тура, пишет КП.
По данным следствия, в последние годы 45-летний мужчина зарабатывал в Москве стриптизом. Во время приватного танца он предлагал женщинам, у которых сыновья и мужья служат в зоне СВО, «досрочное увольнение из армии».
Стриптизер и его подельник оценили свои услуги в три миллиона рублей.
Тура задержали во время «оперативного эксперимента» сразу после того, как он получил с подельником деньги. Задержанных отправили под стражу.