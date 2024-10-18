Участница шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина умерла в 31 год

В возрасте 31 года умерла модель, участница шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина. О смерти девушки сообщает портал ngs.ru.

По данным СМИ, причиной смерти могло стать серьёзное заболевание лёгких.

Вероника Мурашкина родилась в городе Тогучин Новосибирской области. В 2017 году она участвовала в реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ, где пыталась завоевать сердце известного актера Ильи Глинникова (сериалы «Интерны», «Крыша мира»). В финале шоу покинула проект после своих откровений о любви.

В том же 2017 году фото Вероники появилось в журнале Playboy. Она украсила разворот, приняв участие в съемке с желтыми заячьими ушками на голове, в статье о прошедших тематических вечеринках Playboy.

Летом 2020 года Вероника попала в страшную аварию. Она приехала в родной Тогучин, чтобы навестить маму и бабушку. Вечером, гуляя с друзьями детства, которых давно не видела, они остановились на парковке, когда внезапно в них врезалась машина, за рулем которой был пьяный одноклассник. Основной удар пришелся на Веронику. Врачи много лет восстанавливали её ногу, и она прошла длительный период реабилитации. Модельная карьера оказалась под угрозой и вскоре завершилась.

В последние годы поклонники и подписчики заметили, что Вероника перестала публиковать студийные фото. Она увлеклась бисероплетением и продавала свои работы через соцсети. Только близкие друзья знали, что она почти перестала выходить из дома, пережила тяжелый развод и снова оказалась в больницах из-за проблем с легкими.

— После той ужасной аварии её ногу буквально собирали по частям. Она долго лечилась, восстанавливалась. Казалось, что трудности остались позади, но появилась новая беда. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Этой ночью её не стало, — поделился с НГС знакомый семьи.