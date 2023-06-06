Участковый, гениальный изобретатель и даже он сам: 5 неожиданных героев Николая Фоменко

Актер, музыкант, телеведущий, а ещё гонщик, лыжник, спортивный комментатор и даже YouTube-повар – в жизни Николай Фоменко успел попробовать себя в самых разнообразных ролях. В кино Фоменко тоже предстает в неожиданных амплуа. Например, 13 июня в 20:00 на ТНТ стартует новый сериал «Вика-Ураган», где Николай появится в образе полицейского – обаятельного, но зависимого от зеленого змия. Об этом и других ярких персонажах звезды подробнее в нашей подборке.

Участковый, «Вика-Ураган» (16+)

Главной героине этого комедийного проекта (Аглая Тарасова) не повезло – девушка случайно выбила пьяному хулигану глаз и как следствие уехала на четыре года в места не столь отдаленные. Получив УДО, Вика не смогла с ходу вернуться в нормальную жизнь. Оказалось, что ее муж (Антон Филипенко) закрутил роман с другой, ребёнок попал в интернет, жилья и работы у бывшей заключенной тоже не наблюдается. Впрочем, Вика всё находит себе союзника – участкового, который знает героиню с детства. Его и сыграл Николай Фоменко, превративший каждое свое появление на экране в натуральный бенефис. С одной стороны его полицейский апатичен – мужчине явно наскучила работа, совсем не такая увлекательная, как показывают в детективных сериалах. С другой – участковому хочется делать добрые дела, вот он и берет шефство над Викой. С третьей – он не может побороть собственные вредные привычки, из-за чего регулярно попадает в истории. Получается, уморительно смешно!

Смотрите с 13 июня на ТНТ

Генерал Петр Хадяков, «Беспринципные» (16+)

Еще одна характерная роль Николая Фоменко, и, наверное, самый колоритный персонаж вселенной «Беспринципных». Отставной генерал ФТС и дамский угодник регулярно ходит и налево, и направо, а еще прямо и поперек, пытаясь скрыть от законной жены Валентины (Кристина Бабушкина) свои многочисленные донжуанские приключения. Впрочем, супруга видит генерала насквозь, сама не может похвастаться примерным поведением, да знает, как использовать ситуацию с выгодой. Их отношения похожи на «американские горки», и во время скандалов персонажи кричат так же громко, как когда несутся на маленькой машинке вниз. Но, похоже, что в этих взлётах и падениях и заключается секрет семейного счастья Хадяковых.

Кстати, в полнометражных «Беспринципных» именно генерал двигает сюжет – вывозит обитателей Патриков в деревню на собственный юбилей. Отказаться невозможно – Хадяков лучше всех знает, как отдавать команды.

Изобретатель Иван Кулибин, «Предпоследняя инстанция» (16+)

«Русская версия Q из Джеймса Бонда» – так Николай Фоменко называет своего героя в этом сериале. Его персонаж помогает «суперагентам» – работникам Управления по распределению душ. Эта организация в лице своих сотрудников Максима (Павел Прилучный) и Валентины (Ирина Розанова) за 24 часа до смерти человека определяет, куда ему двигаться дальше – в рай или ад. Разумеется, небесной канцелярии порой требуется «техническая поддержка». Ей и занимается великий изобретатель Иван Кулибин, который сам для себя решил не отправляться в эдем, пока не исполнит мечту – придумает лучшую в мире машину российского производства. Понятное дело это процесс небыстрый, а возможно и бесконечный, поэтому вечный покой Ивану Кулибину только снится на протяжении двух сезонов.

Капитан Хромов, «Апостол» (16+)

Мы привыкли к тому, что над героями Фоменко можно посмеяться, между тем актер не лишен и драматического таланта. В популярном военном сериале про диверсантов Николай сыграл брутального капитана НКВД, которому все нипочем – в том числе и превращение скромного интеллигента в агента контрразведки (подопечного Хромова играет Евгений Миронов), да ещё и в кратчайшие сроки. Интересно, что сценарист проекта Олег Антонов в роли капитана Хромова изначально видел только Фоменко. Сам Николай от проб какое-то время отказывался, но потом все же согласился и весьма серьезно готовился к съемкам – не только читал про будни чекистов, но и регулярно ходил в спортзал. Ему самому показалось, что его персонаж должен быть более «внушительным» физически, поэтому пришлось набрать мышечную массу. Как оказалось, не зря – многие зрители до сих пор считают роль капитана Хромова одной из самых удачных в карьере Фоменко.

Николай Фоменко, «День радио» (12+)

В старой доброй комедии начала 2000-х отыщется немало камео известных людей, но именно на Николая пришлась самая смешная и кульминационная сцена. По сюжету, Николай Фоменко приходит к главным героям – работникам радио, чтобы спеть в эфире песню, обычное вроде дело. Правда выступление у него запланировано не с группой «Секрет», в которой занят аж с 1983-го года, а почему-то с коллективом «Бобры» (к слову, это реально существующая музыкальная группа). Поддавшись уговорам и обещаниям никогда не покидать чарты радиостанции, он соглашается исполнить «блатную» песню и ….делает это. В лучших традициях Михаила Круга Николай поёт про нетленку в стиле шансон про «Вязанный жакет». Делает он это картинно закатывая глаза, но настолько душевно, что даже владелец модной радиостанции заявляет: «Вот, что такое по-настоящему качественная русская музыка!».

Смотрите премьеру сериала «Вика-Ураган» с 13 июня в 20:00 на ТНТ