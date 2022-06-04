Уборка Рязани продолжается в выходные дни

3 июня Дирекция благоустройства убирала смет и грунтовые наносы на улицах Магистральной, Птицеводов, Зафабричной. Пешеходные зоны подметали в сквере Железнодорожников, скверах на площади Ленина, Новопавловской роще, Молодежном сквере, сквере «Русский чай», Бульваре Победы, сквере 60-летия Победы, зеленой зоне у памятника В.А. Молодцову, улицах Почтовой и Островского, сквере на Соборной, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, площади Театральной, площади Победы, Первомайском проспекте.

Выкашивали газоны в скверах на площади Ленина, улицах Высоковольтной, Спортивной, Станкозаводской, зеленой зоне у памятника С.С. Бирюзову, зеленой зоне у памятника В.А. Молодцову, Бульваре Победы.

Случайный мусор собрали на улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Московском шоссе, Ленина, Радищева, Почтовой, Лыбедском бульваре, Новоселов, Колхозной, Циолковского, сквере им. В.Ф. Уткина, сквере им. А.В. Александрова, сквере им. М.Д. Скобелева, бульваре Есенина, сквере «Дубовая роща», сквере на перекрестке улиц Чкалова и Вокзальной, площади Победы, сквере на улице Карла Маркса, площади Димитрова, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», сквере Белых журавлей, ТЦ «Кит», Хлебном сквере, Медицинском сквере, сквере на улице Карла Маркса.

Уборка городских территорий продолжится в выходные дни. Запланированы работы по сбору случайного мусора, очистке урн, подметанию тротуаров и дорожек в парках.