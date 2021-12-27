В городе Канске соседка обнаружила в квартире трупы двух взрослых и двух детей. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Женщина слышала у соседей громкую ссору. Выйдя в подъезд, она увидела открытую дверь квартиры. Зайдя, соседка нашла четыре тела.

Жертвами стали 11-летний мальчик, 7-летняя девочка, 35-летняя женщина. По предварительным данным, преступление мог совершить 38-летний супруг погибшей, тело которого также найдено в квартире.

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Супруги разводились, встал вопрос, с кем останутся дети. Это могло послужить причиной конфликта.

Женщина съехала от мужа, снимала квартиру на улице Эйдмана. Там и произошло убийство.

Одна из версий — мужчина зарезал семью, затем свёл счёты с жизнью.