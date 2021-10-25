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Понедельник, 25 октября, 2021
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Убийцу-расчленителя из Орска удалось вычислить при помощи камер

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В Орске изберут меру пресечения местному жителю Игорю Репину, который обвиняется в жестоком убийстве женщины, сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, злоумышленник убил жертву, после чего расчленил тело, сложил его части в чемодан и вынес на улицу. В итоге жуткую находку обнаружили дети. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина тащит увесистый чемодан. Видеозапись помогла вычислить вероятного преступника.

Обезглавленную девушку долго не могли опознать. Ею оказалась Асель Уксукбаева, трагедия произошла накануне ее дня рождения.

«Шок! Не поверили, что он мог вот так», – признались соседи предполагаемого убийцы.

По их словам, мужчина часто уходил в запой вместе с матерью. Предположительно, в день убийства жертва пришла к нему в гости на очередную пьянку.

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