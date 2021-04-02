7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Убийца студента рязанского радиоуниверситета вышел на свободу

7info7

Павел Кузин, осуждённый за убийство студента РГРТУ Александра Дудина, вышел на свободу, сообщает «МК в Рязани».

Кузин освободился из колонии в Рязанской области 23 марта.

Напомним, всё произошло в ноябре 2012 года. Шестеро молодых людей напали на Александра Дудина и Евгения Заикина на Театральной площади Рязани. Конфликт возник из-за одежды.

Заикин сбежал, Дудину скрыться на удалось. Студента догнал Кузин, ударил его ножом в сердце.

Павла Кузина приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии общего режима.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru