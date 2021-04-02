Убийца студента рязанского радиоуниверситета вышел на свободу

Павел Кузин, осуждённый за убийство студента РГРТУ Александра Дудина, вышел на свободу, сообщает «МК в Рязани».
Кузин освободился из колонии в Рязанской области 23 марта.
Напомним, всё произошло в ноябре 2012 года. Шестеро молодых людей напали на Александра Дудина и Евгения Заикина на Театральной площади Рязани. Конфликт возник из-за одежды.
Заикин сбежал, Дудину скрыться на удалось. Студента догнал Кузин, ударил его ножом в сердце.
Павла Кузина приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии общего режима.