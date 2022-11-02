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Убийцей 12-летней девочки оказался тихий мальчик из странной семьи под Ростовом

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Оперативники раскрыли убийство 12-летней школьницы в Ростовской области, злоумышленником оказался 13-летний тихий мальчик из странной семьи, пишет МК.

Тело девочки нашли на прошлой неделе на пустыре за хутором. Как стало известно, дети поссорились накануне.

«Девочка вроде как обидела его в школе, обзывалась. А это, в магазин пошла, а он ей говорит: «Пойдем, разберемся с тобой», – пояснила местная жительница.

Обиженный мальчик позвал девочку на разговор за свой дом. На теле жертвы обнаружили десятки ножевых ранений на теле, открытый перелом черепа, рот был разорван.

Местные жители рассказали, что мальчик был спокойный. На следующий день после убийства он пошел на занятия в школу. Хуторяне охарактеризовали семью как «со странностями».

«Что дед был с отклонениями, что папа», – пояснил один из знакомых.

Сейчас родители злоумышленника не выходят из дома.

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