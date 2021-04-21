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Ответственность за ввод ограничительных мер из-за пандемии коронавируса могут передать на федеральный уровень. С такой инициативой во время весенней сессии выступят члены Совета Федерации, рассказали «Известиям» сенатор из комитета по социальной политике Сергей Леонов и его коллега, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Основная ответственность за введение ограничений сейчас возложена на местные власти, что не совсем логично, считает Сергей Леонов. Чиновники не могут принимать решение о необходимости тех или иных ограничений без согласования с главными санитарными врачами регионов, однако именно политики отвечают за введение или смягчение мер, связанных с COVID-19.

Эту точку зрения поддерживает и член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. По его мнению, местные власти заинтересованы в скорейшем облегчении эпидемиологических ограничений, ведь это поможет улучшить экономическую ситуацию в регионе. Из-за этого они могут быть необъективны, считает политик. Кроме того, отмена антиковидных мер некоторыми субъектами демотивирует граждан — у них складывается впечатление, что в России уже победили коронавирус, можно не носить маски и не делать прививки. Однако на самом деле опасность инфекции сохраняется, подчеркнул политик.

Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора раскритиковала некоторые регионы, которые поторопились с отменой антиковидных мер. В 17 субъектах сняли часть ограничений, но в результате там выросла заболеваемость. При этом в шести регионах — в Псковской, Мурманской, Тамбовской и Воронежской областях, а также в Карелии и Калмыкии — распространение COVID-19 превышает среднероссийские показатели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Увод от ответственности: у регионов хотят забрать полномочия по борьбе с COVID