Среда, 31 июля, 2024

У первокурсников РязГМУ в Рязани возьмут отпечатки пальцев

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Первокурсникам Рязанского медицинского университета имени Павлова предписано до 1 сентября пройти процедуру биометрической идентификации — сканирование отпечатков пальцев. Об этом сообщает официальная группа вуза ВКонтакте.

В сообщении отмечается, что сдать отпечатки пальцев необходимо для организации пропускного режима. Студенты смогут беспрепятственно проходить в университетские корпуса, центр развития образования, общежития вуза.

Для прохождения дактилоскопии нужно явиться с документов в главный корпус РязГМУ.

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