У первокурсников РязГМУ в Рязани возьмут отпечатки пальцев

Первокурсникам Рязанского медицинского университета имени Павлова предписано до 1 сентября пройти процедуру биометрической идентификации — сканирование отпечатков пальцев. Об этом сообщает официальная группа вуза ВКонтакте.

В сообщении отмечается, что сдать отпечатки пальцев необходимо для организации пропускного режима. Студенты смогут беспрепятственно проходить в университетские корпуса, центр развития образования, общежития вуза.

Для прохождения дактилоскопии нужно явиться с документов в главный корпус РязГМУ.