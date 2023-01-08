У многодетной семьи в Пронском районе сгорел дом

В Пронском районе у многодетной семьи сгорел дом. Подробности произошедшего сообщаются на сайте издательства «Пресса».
Всё случилось в селе Панкино, в доме, где жила семья с четырьмя детьми от двух до шести лет. Как рассказал отец семейства, утром он затопил печку-буржуйку и пошёл кормить скотину. А заметил пожар, когда уже горела крыша. Из полыхающего дома он успел вывести жену и четырех детей.
На пожаре работали два расчёта.
Погорельцев приютили родственники из села Кисьва. Дом не принадлежал этой семье, служил лишь временным пристанищем. Мужчина развёл там большое подворье. Ни люди, ни животные при пожаре не пострадали.
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