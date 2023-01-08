У многодетной семьи в Пронском районе сгорел дом

В Пронском районе у многодетной семьи сгорел дом. Подробности произошедшего сообщаются на сайте издательства «Пресса».

Всё случилось в селе Панкино, в доме, где жила семья с четырьмя детьми от двух до шести лет. Как рассказал отец семейства, утром он затопил печку-буржуйку и пошёл кормить скотину. А заметил пожар, когда уже горела крыша. Из полыхающего дома он успел вывести жену и четырех детей.

На пожаре работали два расчёта.

– Панкино – удалённое, негазифицированное и малонаселённое село. Пожар ликвидировали, но каркасный деревянный дом с пенопластовым утеплителем спасти не удалось, – рассказал начальник пронской части № 33 Сергей Колганов.

Погорельцев приютили родственники из села Кисьва. Дом не принадлежал этой семье, служил лишь временным пристанищем. Мужчина развёл там большое подворье. Ни люди, ни животные при пожаре не пострадали.