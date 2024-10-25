У Лерчек случилась жуткая истерика на испытании шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ

Участники реалити «Звёзды в джунглях» (16+) настолько голодны, что готовы на всё ради еды. В прошлом выпуске Алёна Блин побрилась налысо ради оливье и картошки с мясом, а в новом выпуске Лерчек будет в истерике бороться за монеты.
Её ждёт одно из самых неприятных испытаний, после которого ее глаза буквально опухнут от слёз. Лерчеку предстоит отвечать на простейшие вопросы, но сделать это будет совсем не просто.
Испытание она будет проходить в паре с новым участником проекта — резидентом Comedy Club Дмитрием «Люськом» Сорокиным, который присоединится к звёздному составу участников уже в это воскресенье в 18:30.