У Лерчек случилась жуткая истерика на испытании шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ

Участники реалити «Звёзды в джунглях» (16+) настолько голодны, что готовы на всё ради еды. В прошлом выпуске Алёна Блин побрилась налысо ради оливье и картошки с мясом, а в новом выпуске Лерчек будет в истерике бороться за монеты.

Её ждёт одно из самых неприятных испытаний, после которого ее глаза буквально опухнут от слёз. Лерчеку предстоит отвечать на простейшие вопросы, но сделать это будет совсем не просто.

«Меня кто-то кусает и в трусах кусается тоже! Мне очень больно! Меня кусает кто-то под шортами и в ключицу тоже кусает! Это пытка какая-то! Мой мозг не соображает, я стану посмешищем, меня будут все стебать, но мне уже все равно. Я — боец, я дойду до конца и покажу свой характер. Это самое ужасное, что было в моей жизни за всю жизнь», — эмоционально выскажется участница реалити.

Испытание она будет проходить в паре с новым участником проекта — резидентом Comedy Club Дмитрием «Люськом» Сорокиным, который присоединится к звёздному составу участников уже в это воскресенье в 18:30.