«Ты моя»: певец SHAMAN впервые рассказал об отношениях Мизулиной

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с «КП» впервые ответил на вопрос об отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

На днях в соцсетях появилась информация, что артист и общественница поцеловались во время визита в московскую школу № 1409. При этом певец прикрыл лицо рукой, поэтому был ли поцелуй остается загадкой.

Дронов, комментируя случившееся, заявил, что его и Мизулину «объединяет любовь к России».

«Обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе Ты моя», — подчеркнул SHAMAN. Реклама

В прошлом году артист развелся с женой Еленой Мартыновой. Он аргументировал случившееся загруженным графиком обоих.