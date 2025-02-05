«Ты моя»: певец SHAMAN впервые рассказал об отношениях Мизулиной

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с «КП» впервые ответил на вопрос об отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
На днях в соцсетях появилась информация, что артист и общественница поцеловались во время визита в московскую школу № 1409. При этом певец прикрыл лицо рукой, поэтому был ли поцелуй остается загадкой.
Дронов, комментируя случившееся, заявил, что его и Мизулину «объединяет любовь к России».
В прошлом году артист развелся с женой Еленой Мартыновой. Он аргументировал случившееся загруженным графиком обоих.