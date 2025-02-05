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Общество

«Ты моя»: певец SHAMAN впервые рассказал об отношениях Мизулиной

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Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с «КП» впервые ответил на вопрос об отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

На днях в соцсетях появилась информация, что артист и общественница поцеловались во время визита в московскую школу № 1409. При этом певец прикрыл лицо рукой, поэтому был ли поцелуй остается загадкой.

Дронов, комментируя случившееся, заявил, что его и Мизулину «объединяет любовь к России».

«Обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе Ты моя», — подчеркнул SHAMAN.

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В прошлом году артист развелся с женой Еленой Мартыновой. Он аргументировал случившееся загруженным графиком обоих.

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