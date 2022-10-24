«Ты мне будешь указывать?»: россиянка дала жесткий отпор сотрудникам болгарского аэропорта

Девушка по имени Татьяна закатила скандал в аэропорту болгарского города Варны после того, как сотрудник терминала попытался изъять у нее евро, пишет МК.

Туристка рассказала, что после отдыха в Болгарии она и муж готовились к вылету в Росси. Пара прошла паспортный контроль и сидела в зале около выхода на посадку.

«Вдруг к нам подошли двое мужчин в форме. Настойчиво интересовались, сколько у нас с собой денег. Потребовали показать сумки», – отметила россиянка.

Ее супруг показал две тысячи евро и документы. Однако сотрудникам аэропорта этого показалось мало. Они попросили женщину открыть дамскую сумку, что вывело ее из себя.

«Мою сумку проверили. Затем стали бормотать что-то про 300 евро, которые разрешено перевозить. И тут я не выдержала, стала кричать на одного: «Совсем обалдел. Ты что, мне будешь указывать, сколько денег с собой возить?» – не выдержала девушка.

После этого болгары растерялись, махнули рукой и отправились к другим пассажирам из России.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram