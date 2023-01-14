Творческие подарки в завершении года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России от «Волонтёрского центра безвозмездной медиапомощи» «Импульс»

В канун Нового года (31 декабря) и в канун Рождества (6 января) в качестве новогоднего подарка участникам проекта «Волонтёрский центр безвозмездной медиапомощи» «Импульс», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, команда проекта разместила в официальном сообществе «ИМПУЛЬС» в ВКонтакте и на странице в ВКонтакте МБУК «МКЦ г. Рязани» видеоролики — клипы, которые в течение года готовили волонтёры проекта. А в канун «Старого Нового года» основные ролики проекта, помимо социальной сети Вконтакте, стали доступны и на YouTube-канале МБУК «МКЦ г. Рязани».

Помимо монтажных роликов клипового плана для участников проекта были подготовлены плюсовые фонограммы, а также видеосъёмка коллективов и солистов с общего плана для отправки на различные онлайн конкурсы и фестивали, а также в качестве презентационных записей для участия в очных конкурсах и фестивалях. Видео- и аудиоматериалы безвозмездно переданы участникам проекта.

С некоторыми клипами, подготовленными волонтёрами центра, рязанцы уже познакомились в рамках реализации городских мероприятий и акций.

Так, например, клип на песню «Встанем» в исполнении Юрия Леонтьева представлял г. Рязань на патриотической акции ZOV, проводимой в Рязанской области и приуроченной к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны . К празднованию Дня России в 2022 году Министерство культуры Рязанской области проводило творческий марафон «Песни России», в рамках которого волонтёрами центра был подготовлен клип на песню рязанских авторов на стихи Нурислана Ибрагимова и музыку Андрея Ильина — «О, кремли!» в исполнении заслуженного работника культуры РФ Маргариты Николаевны Марчуковой. В рамках реализации проекта были подготовлены и отправлены видеовизитки на отборочный конкурс «Детская Новая Волна 2023» и ещё более десятка роликов и записей на другие отборочные и онлайн конкурсы различного уровня, а также на телеканал «Карусель» в программу «С добрым утром малыши».Первая волна волонтёров завершила своё обучение со сдачей практических работ в декабре этого года. Все волонтёры, помимо полезных знаний и навыков, получили сертификаты о прохождении курса, фирменные футболки и другой полезный «мерч» с символикой Президентского фонда культурных инициатив и логотипом проекта.

Проект завершился, но «ИМПУЛЬС» продолжает своё развитие. Отснят и готовится к монтажу очередной выпуск проекта «Тёплый разговор» . Проведена многокамерная съёмка открытого фестиваля народного творчества «ВО РЯЗАНИ ГОРОДУ ПРИВЕЧАЕМ КОЛЯДУ».