Турпоток в Рязанской области в 2024 году вырос более чем на 90% — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков по видеоконференцсвязи принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России, которое прошло под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

На встрече подвели итоги летнего туристического сезона 2025 года и обсудили перспективы развития отрасли. В обсуждении участвовали представители Минэкономразвития, Минприроды, Минобрнауки, Минкультуры, Минздрава, МИД и МВД, других заинтересованных ведомств и организаций, регионов России.

Дмитрий Чернышенко отметил, что с 2021 года по инициативе Президента был запущен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который с января 2025 года направлен на создание федеральных курортов «Пять морей и озеро Байкал», поддержку отечественных производителей и реализацию востребованных региональных и бизнес-мероприятий.

«По поручению Президента России необходимо увеличить долю туризма в ВВП с текущих 2,9% до 5% к 2030 году, экспорт туристических услуг – в 3 раза, а также число турпоездок – до 140 млн в 2030 году. Это требует слаженной межведомственной работы, регионов и бизнеса, высокой скорости принятия решений», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Заместитель Председателя Правительства также подчеркнул, что за первые восемь месяцев 2025 года число внутренних туристических поездок по России составило 61,7 млн, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основное внимание уделяется развитию инфраструктуры, улучшению условий размещения туристов и увеличению номерного фонда.

Дмитрий Чернышенко поддержал идею проведения межведомственных совещаний для подготовки к зимнему туристическому сезону и поручил всем заинтересованным сторонам участвовать в формировании деловой программы и планировать участие в традиционном летнем форуме «Путешествуй!». Также он предложил рассмотреть возможность внедрения сервисов национального мессенджера «Мах» в отрасль туризма.

Губернатор Павел Малков, обсуждая развитие туризма в Рязанской области после заседания, отметил, что турпоток в регион в 2024 году вырос более чем на 90%.

«Турпоток в Рязанскую область заметно увеличивается: в прошлом году по сравнению с 2023 годом – более чем на 90%. За 2023 год в регионе побывали 813,7 тыс. человек, за 2024 год – более 1 млн 570 тысяч. По итогам этого года ожидаем поток туристов не менее 2 млн человек», – сказал Павел Малков.

Он подчеркнул, что Рязанская область имеет большой потенциал для развития туризма и активно работает над улучшением туристической инфраструктуры. В регионе строятся оздоровительные центры, туристические комплексы, новые музеи, аквапарк, глэмпинг-парк и другие объекты. Рязанская область также участвует в программе «Открой свою Россию», направленной на развитие внутреннего туризма и продвижение туристического имиджа страны.