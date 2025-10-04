Турпоток в Рязанской области в 2024 году вырос более чем на 90% — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков по видеоконференцсвязи принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России, которое прошло под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
На встрече подвели итоги летнего туристического сезона 2025 года и обсудили перспективы развития отрасли. В обсуждении участвовали представители Минэкономразвития, Минприроды, Минобрнауки, Минкультуры, Минздрава, МИД и МВД, других заинтересованных ведомств и организаций, регионов России.
Дмитрий Чернышенко отметил, что с 2021 года по инициативе Президента был запущен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который с января 2025 года направлен на создание федеральных курортов «Пять морей и озеро Байкал», поддержку отечественных производителей и реализацию востребованных региональных и бизнес-мероприятий.
Заместитель Председателя Правительства также подчеркнул, что за первые восемь месяцев 2025 года число внутренних туристических поездок по России составило 61,7 млн, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основное внимание уделяется развитию инфраструктуры, улучшению условий размещения туристов и увеличению номерного фонда.
Дмитрий Чернышенко поддержал идею проведения межведомственных совещаний для подготовки к зимнему туристическому сезону и поручил всем заинтересованным сторонам участвовать в формировании деловой программы и планировать участие в традиционном летнем форуме «Путешествуй!». Также он предложил рассмотреть возможность внедрения сервисов национального мессенджера «Мах» в отрасль туризма.
Губернатор Павел Малков, обсуждая развитие туризма в Рязанской области после заседания, отметил, что турпоток в регион в 2024 году вырос более чем на 90%.
Он подчеркнул, что Рязанская область имеет большой потенциал для развития туризма и активно работает над улучшением туристической инфраструктуры. В регионе строятся оздоровительные центры, туристические комплексы, новые музеи, аквапарк, глэмпинг-парк и другие объекты. Рязанская область также участвует в программе «Открой свою Россию», направленной на развитие внутреннего туризма и продвижение туристического имиджа страны.