Туристы из Твери утонули в Нижегородской области

В Нижегородской области утонули два человека, приехавшие из Твери. Об этом сообщает МК.

По данным издания, шесть туристов из Твери вышли на лёд в селе Михайловское Воротынского района. В регионе оттепель, непрочный лёд провалился под весом людей.

Два человека утонули, ещё один провёл в ледяной воде больше часа. Сейчас он находится в реанимации.

Глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, рассказавший о ЧП, просит людей быть осторожными.