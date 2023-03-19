Воскресенье, 19 марта, 2023
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Туристы из Твери утонули в Нижегородской области

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В Нижегородской области утонули два человека, приехавшие из Твери. Об этом сообщает МК.

По данным издания, шесть туристов из Твери вышли на лёд в селе Михайловское Воротынского района. В регионе оттепель, непрочный лёд провалился под весом людей.

Два человека утонули, ещё один провёл в ледяной воде больше часа. Сейчас он находится в реанимации.

Глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, рассказавший о ЧП, просит людей быть осторожными.

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