9.2 C
Рязань
Понедельник, 18 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости мира

Тулунского серийного маньяка приговорили к 24 годам колонии строго режима

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Иркутской области суд вынес приговор 52-летнему жителю города Тулуна, обвинявшемся в двух убийствах и серии изнасилований. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

С 1992 года по январь 2019 года мужчина, прозванный тулунским маньяком, совершил ряд  изнасилований и два убийства женщин. Схема преступника была одна и та же — угрожая жертве ножом, он уводил женщину в безлюдные места, где насиловал. 

Подозреваемого вычислили в январе 2019 года, после чего у мужчины взяли генетический материал. Генетический профиль совпал с генетическим профилем насильника.

Уголовное дело в отношении мужчины насчитывает 116 томов. Ознакомившись с материалами, он полностью признался и дал необходимые показания. 

— Сегодня Иркутский областной суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении Следственного комитета. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,744ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]