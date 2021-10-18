Тулунского серийного маньяка приговорили к 24 годам колонии строго режима

В Иркутской области суд вынес приговор 52-летнему жителю города Тулуна, обвинявшемся в двух убийствах и серии изнасилований. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

С 1992 года по январь 2019 года мужчина, прозванный тулунским маньяком, совершил ряд изнасилований и два убийства женщин. Схема преступника была одна и та же — угрожая жертве ножом, он уводил женщину в безлюдные места, где насиловал.

Подозреваемого вычислили в январе 2019 года, после чего у мужчины взяли генетический материал. Генетический профиль совпал с генетическим профилем насильника.

Уголовное дело в отношении мужчины насчитывает 116 томов. Ознакомившись с материалами, он полностью признался и дал необходимые показания.