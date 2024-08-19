Понедельник, 19 августа, 2024

Труп мужчины всплыл недалеко от «Москвы-Сити»

Автор: 7info

Опубликовано

Как сообщает SHOT, сегодня около 07:30 утра рядом с причалом «Кутузовский» было найдено тело мужчины в Москве-реке. Сейчас спасатели извлекают его из воды.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне днем неподалеку от «Москвы-Сити» заметили компанию из трёх мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очевидцы сообщают, что один из них, находясь в одних плавках, решил искупаться и прыгнул в реку.

Сейчас проверяется версия, что найденный утопленник может быть тем самым «отдыхающим».

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