Труп мужчины всплыл недалеко от «Москвы-Сити»

Как сообщает SHOT, сегодня около 07:30 утра рядом с причалом «Кутузовский» было найдено тело мужчины в Москве-реке. Сейчас спасатели извлекают его из воды.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне днем неподалеку от «Москвы-Сити» заметили компанию из трёх мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очевидцы сообщают, что один из них, находясь в одних плавках, решил искупаться и прыгнул в реку.

Сейчас проверяется версия, что найденный утопленник может быть тем самым «отдыхающим».