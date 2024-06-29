Суббота, 29 июня, 2024

Тропические ночи предсказали столичному региону

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от ArthurHidden на Freepik

Последний день июня и первая пятидневка июля в Москве и области будут аномально жаркими, пишут «Метеовести».

Обширный антициклон, который установится над регионом, будет способствовать дальнейшему повышению температуры воздуха. Даже холодные фронты, которые пройдут через центральные области европейской части страны, не смогут заметно снизить температуру.

В такой ситуации в столице в воскресенье и пятницу ожидается +28…+30 градусов, в понедельник — +30…+32 градуса, во вторник и четверг — +31…+33 градуса, а в среду жара достигнет своего пика — термометры покажут +32…+34 градуса.

Такой длительный период жаркой погоды может быть опасен для здоровья. Кроме того, в это время в регионе будут наблюдаться так называемые тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже определённой отметки. На широте Москвы это +20 градусов.

В таких условиях организм не успевает отдохнуть от теплового стресса, полученного днём, и продолжает бороться с температурной нагрузкой. Это может привести к более негативным последствиям, чем дневная жара.

По расчётам синоптиков, ночные температуры в столице будут в пределах +19…+22 градусов, за исключением ночи на понедельник, когда столбики термометров опустятся до +16…+18 градусов, что всё равно не намного ниже.

Что-то похожее будет наблюдаться и в рязани. Метеорологи предсказывают ночные температуры в районе 18-20 градусов. Днём жара до 30 градусов выше нуля.

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